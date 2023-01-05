الفيدرالي الأمريكي يفضح 60 مصرفاً وطريقة جديدة لتهريب الدولار بتزوير تذاكر الطيران

2023/01/05 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد سعر صرف الدولار الى الارتفاع مجددا

بعد انخفاض محدود، فيما لايزال مصير

المتورطين بما يعرف بـ «سرقة القرن»

مجهولا.

وفضح تدخل الولايات المتحدة في منع

تهريب العملة عشرات المصارف في العراق

التي وصفت ب

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