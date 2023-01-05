الأمطار تغرق العاصمة بغداد.. والأمانة تصف الوضع بأنه “تحت السيطرة”

2023/01/05 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت أمانة العاصمة بغداد، اليوم

الأربعاء، ان “الوضع تحت السيطرة” في

إشارة إلى غرق شوارع العاصمة، في الوقت

الذي ماتزال هناك الكثير من المدن

والشوارع مغمورة بالمياه.

وقال المتحدث باسم الأمانة محمد

الرب

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