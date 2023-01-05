"تسمية نشاز".. امتعاض ورفض لمصادرة "زين العراق" شعار خليجي البصرة 25 (صور)

2023/01/05 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

تصاعدت موجة الغضب والرفض، اليوم الخميس، لتسمية بطولة كأس الخليج العربي 25ـ بـ "خليجي زين" وحذف اسم البصرة من الشعار الرسمي.

وذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تابعتهم (بغداد اليوم) أنه "للأسف تم اعتماد تسمية (خليجي زين) رسمياً بدل خليجي البصرة 25، وتم حذف اسم البصرة، لتعتمد وسائل الإعلام هذه التسمية النشاز في بث برامجها كونها حاصلة على إعلانات ودعم من شركة زين للاتصالات".

وطالب الناشطون، "اهالي البصرة بوقفة جماعية لانهاء هذه المهزلة وإعادة الاسم الحقيقي للبطولة الى ما كان عليه".

وأطلق مدونون وناشطون، في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي، وسمًا موجهًا ضد شركة زين العراق، بعد أن قامت بمصادرة بطولة خليجي 25 وإزاحة اسم البصرة ووضع اسم الشركة بدلًا من اسم المحافظة

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ورصدت (بغداد اليوم)، إطلاق المدونين وسم "لازين ولابعدين" و"#خليجي 25 بصراوي"، وذلك في رد على بوستر دعائي لشركة زين كتبت فيه "خليجي زين 25"، بدلا من خليجي البصرة 25

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شركة زين نشرت صورة "بوستر دعائي" بكونها الراعي الرسمي لبطولة خليجي 25 التي تقام في محافظة البصرة وتنطلق في السادس من كانون الثاني الجاري، لـ"تحشر" الشركة اسمها بدلا من اسم البصرة لتكتب "خليجي زين 25"، بدلا من خليجي البصرة 25، وهي الطريقة المتعارف عليها رياضيًا بوضع اسم الدولة او المدينة المنظمة للبطولة، مثل "مونديال قطر 2023".

وصادرت شركة زين البطولة من البصرة، الامر الذي اثار حفيظة المواطنين حيث كتب أحد المسؤولين في جامعة البصرة سمير المالكي تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أن "شركة زين راعية للبطولة نعم، لكن ليس من حقها تغيير اسم البطولة الى اسم الشركة"، مبينا ان "اسم البصرة خط احمر ليس من حق اي شخص مهما كان ان يقوم بتغيير اسم خليجي ٢٥ بصراوي الى مسمى اخر".

تحرير : ع ك

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