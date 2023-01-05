تعيين نائب سابق عن الفضيلة مستشارا للسوداني بشؤون مكافحة الفساد

2023/01/05 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين النائب السابق عن حزب الفضيلة حسين العقابي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد المالي والإداري".

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تعيين القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي مستشارا له، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم).

واضاف المصدر، أن "العزاوي سيكون مستشاراً للسوداني لشؤون العلاقات الخارجية العربية".

تحرير: أ.ق

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