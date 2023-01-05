رئيس الجمهورية يدعو لوضع

2023/01/05 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، لوضع اغتيال قادة النصر في اولويات التعامل السياسي.

وقال ممثل رئيس الجمهورية عبد الله العلياوي في كلمة القاها خلال المحفل الرسمي بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر وتابعته (بغداد اليوم)، إن "جريمة الاغتيال يجب ان تكون في اولويات التعامل السياسي"، مضيفا أن "قادة النصر احبطوا مخطط الاعداء".

وأكد أن "جريمة الاستهداف يجب أن تبقى موقع للرفض والاستنكار".

وأشار الى أن "سيرة قادة النصر يجب ان تكون مصدر فخر لكل الوطنيين والاحرار"، متابعا: "نجدد العزاء لأسرتي الشهيدين ونحث المقاتلين على مواصلة مسيرتهما".

ويصادف الثلاثاء الماضي، الذكرى الثالثة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي 2022، ﻿قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إن التخلي عن خطة "الانتقام" لمقتل سليماني، مقابل رفع العقوبات، هو "وهم كاذب".

وأشار تنكسيري، إلى أن الدول، التي عبر عنها بـ"العدو"، "ترسل باستمرار رسائل مفادها أنكم إذا توقفتم عن الانتقام لمقتل سليماني، فسنقدم بعض التنازلات ونرفع بعض العقوبات، لكن هذا وهم كاذب".وأضاف: "كل من آية الله علي خامنئي المرشد الإيراني، وقائد الحرس الثوري الإيراني، يشددان على أن الانتقام أمر لا مفر منه، لكن نحن الذين سنحدد المكان".وبدأت منذ أيام في إيران والعراق ولبنان، مراسم إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال سليماني والمهندس، بخطابات لقيادات سياسية وعسكرية لقادة ما يعرف بـ"محور الممانعة".

تحرير: ر.



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