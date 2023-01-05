خليجي 25.. تشكيلة قلقة للمنتخب العراقي

2023/01/05 | 11:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون مدرب منتخب العراق الوطني الاسباني خيسوس كاساس في ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام.

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