18% من العراقيين يمتلكونها.. عدد السيارات في العراق تكفي لأن يكون لكل عائلة ومنزل سيارة خاصة

2023/01/05 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة بلغ (7) ملايين و(460) الف سيارة لغاية نهاية عام 2021 في جميع أنحاء البلاد بما فيها إقليم كردستان، وهي ماتمثل بالضبط عدد العوائل في العراق التي تتجاوز الـ7 ملايين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن تلك الاعداد تشمل (اللوحات الدائمية ولوحات الفحص المؤقت، واللوحات الجديدة المشروع الوطني والموازي)، فيما كان مجموع السيارات لسنة 2020 نحو (7) ملايين و(27) ألف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وأضافت أن معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2021 بكافة لوحاتها بلغت (181) سيارة لكل (1000) نسمة مـن سكان العراق، مبينة أن معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بكافة أنواع لوحاتها ارتفغ لكل (كم) من الطرق المبلطة عدا إقليم كوردستان إلى (127) سيارة / كم .

كما بلغ عدد سيارات (الفحص المؤقت) في القطاع الخاص المسجلة اكثر من (345) الف سيارة، وأيضا بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية (56%) من إجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كوردستان.

وبحسب الوزارة، فإن السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها (5%) من إجمالي السيارات، في حين بلغت نسبة السيارات التي تحمل (اللوحات الجديدة) (39%) من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص .

بعبارة اخرى فأن العراقيين البالغين اكثر من 41 مليون نسمة في نهاية 2021، يمتلك 18% منهم سيارات خاصة، وبذات الطريقة فأن عدد السيارات الموجودة تكفي لأن يكون لكل منزل وعائلة في العراق سيارة خاصة، حيث ان الـ41 مليون نسمة، يشكلون اكثر من 7 ملايين عائلة.

ويبلغ استهلاك البنزين والكاز في العراق يوميًا نحو 40 مليون لتر يوميًا، مايعني أن السيارات في العراق تستهلك يوميًا مامعدله 5 لترات يوميًا من الوقود “بنزين وكاز”.

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