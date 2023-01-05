الفاتيكان يشيّع البابا السابق.. إليكم خريطة أصغر دولة في العالم

2023/01/05 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقام جنازة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 95 عاما، الخميس في مراسم تقليدية يقودها البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان.

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