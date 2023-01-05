2023/01/05 | 11:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الخميس، 5 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة رئيس القضاء الأعلى يدعو الى الكشف عن مرتكبي إغتيال قادة النصر أولاً على المسلة.

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