2023/01/05 | 11:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ‏شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، 5 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني في ذكرى اغتيال قادة النصر: اعتداء صارخ على الأرض والسيادة العراقية أولاً على المسلة.

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