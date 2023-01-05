قناصين ومنطقة حظر طيران.. ألف شرطي يؤمنون جنازة البابا بندكت السادس عشر

2023/01/05 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر نحو 1000 من رجال الشرطة وقوات أمن أخرى لتأمين جنازة البابا الفخري بندكتوس السادس عشر في ساحة القديس بطرس.

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