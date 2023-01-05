انجازات قسم التربية بالعتبة الحسينية للعام 2022:احرزنا لقب بطل العراق بالقراءة بالامارات وافتتحنا مدارس في قم المقدسة

2023/01/05 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون رئيس قسم التربية والتعليم

التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن

مجمل الإنجازات التي حققها القسم على

الصعيدين العراقي والدولي.

وقال الدكتور علاء الصالحي في تصريح

لوكالة نون الخبرية ، "قدم قسم

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