العتبة الحسينية تعلن انفاقها بحدود مليار وخمسمائة مليون دينارخلال عام 2022 على عوائل الجرحى والشهداء

2023/01/05 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى

التابع للعتبة الحسينية المقدسة بتقديم

الخدمات المتنوعة لعوائل الشهداء

والجرحى والمقاتلين خلال العام الماضي

حيث تم انفاق ما يقارب مليار وخمسمائة

مليون دينار عراقي

وقا

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