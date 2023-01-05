شرطة ميسان تنفذ عمليات متابعة وتفتيش للمقاهي لمنع الأحداث والحد من تعاطي الممنوعات

2023/01/05 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ، اليوم

الخميس ، إجراء عمليات متابعة وتفتيش

للمقاهي الشعبية بهدف الحد من تعاطي

الممنوعات ومنع الأحداث من دخولها ،

وذلك مساء امس الأربعاء .

وقالت القيادة ، ان مفارز قسم ش

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