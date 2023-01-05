ارقام صادمة.. فاتورة كهرباء مليونية لمنزل بمساحة 100 متر وسط بغداد (صور)

2023/01/05 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صُدم احد سكان منطقة الكرادة في بغداد، باستلامه فاتورة لدفع اجور الكهرباء الوطنية بلغت 6 ملايين و 449 الف دينار وسط استمرار القطع المبرمج للطاقة بشكل يومي كحال بقية مناطق العاصمة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على الفاتورة التي سجلت مبلغا كبيرا لمنزل تبلغ مساحته 100 متر مربع، حيث لا تتناسب المساحة مع المستهلك من الطاقة مقارنة بالاجور المفروضة في الفاتورة .

وناشد سكنة المنزل عبر (بغداد اليوم)، بتقصي حقيقة هذه الفواتير وضرورة وضع حد لهكذا مبالغ كبيرة تجبى من المنازل في ظل الواقع السيء لتجهيز الطاقة الكهربائية.

ويعاني العراق منذ نحو 3 عقود من ازمة كهرباء مستمرة ومستعصية تتمثل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك وانفق على هذا القطاع نحو 40 مليار دولار منذ 2003 والى الان ولم يتم حل المشكلة التي اثقلت كاهل المواطنين خصوصا الفئات الفقيرة والمتوسطة وذلك عبر الفواتر المبالغ بها والتي لا تتناسب وحجم الاستهلاك والتزويد ومن خلال الانفاق على الاشتراك في المولدات الاهلية التي تفرض سعر مبالغ به مقابل الامبير الواحد .

تحرير : ع ك

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