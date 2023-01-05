القبض على عاملتين اجنبيتين سرقتا 50 الف دولار من احد منازل بغداد

2023/01/05 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على عاملتين تحملان جنسية اجنبية بتهمة سرقة 50 الف دولار من احد الدور السكنية في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) انه "بناءً على شكوى احد المواطنين ، ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية قامتا بسرقة مبلغ مالي قدره 50 الف دولار من المنزل الذي تعملان داخله في حي العدل ببغداد ".

واشار الى انه "بجهد أمني سريع ومتميز تم خلاله تعميم الاوصاف والمتابعة الدقيقة لقاطع المسؤولية من قبل الدوريات والسيطرات، حيث تمكنت مفارز الفوج الثالث اللواء الخامس من إلقاء القبض على المتهمتين في شارع الربيع واللاتي ضُبط بحوزتهما مبلغ 7500 دولار ".

وتابع انه"تم إحالة المتهمتين والمبلغ المضبوط اصوليا إلى الجهات التحقيقية المختصة".

تحرير : ع ك

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