تعديل بمواعيد افتتاح بطولة خليجي 25 ومباراة السعودية واليمن

2023/01/05 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي 2023، اليوم الخميس، تعديلا على موعد حفل الافتتاح وضربة البداية.

وأصدر حساب البطولة الرسمي عبر موقع "تويتر"، بيانا صباح اليوم، قال فيه إن "اللجنة المنظمة لخليجي 25 أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة ليقام في تمام 5.45 مساء (بتوقيت العراق)".

وأضاف أن "مباراة الافتتاح بين العراق وعمان تقام في السابعة مساءً، بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في 9.45 دقيقة، يوم الجمعة 6 يناير/ كانون ثان 2023".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

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