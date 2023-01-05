السوداني يترأس اجتماعاً بخصوص تطوير قطاع الكهرباء في العراق

2023/01/05 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اجتماعا ضم وزير الكهرباء وعدداً من المستشارين ومستثمري القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

وخصص الاجتماع لمناقشة ملف الكهرباء، وأهم المشاريع الستراتيجية التي تعتزم الحكومة اطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة الكهرباء وزيادة كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأكد السيد السوداني ان الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الكهرباء، وهي عازمة على تطوير هذا القطاع الذي ظل يعاني رغم الانفاق الحكومي الضخم، وقد تضررت بسبب ذلك قطاعات اقتصادية اساسية كالصناعة والزراعة والاستثمار وغيرها.

وبين السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تؤمن باهمية القطاع الخاص والشراكة الناجحة معه، وقدرته على المساهمة في نمو الاقتصاد العراقي، بمختلف قطاعاته، ومنها الكهرباء.



وأوضح سيادته ان لدى الحكومة خططا ستراتيجية لمعالجة هذا القطاع والنهوض بواقعه.

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