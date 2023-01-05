2023/01/05 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحزاب العراق السياسية تحت مجهر المراقبة | تقرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحزاب العراق السياسية تحت مجهر المراقبة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحزاب العراق السياسية تحت مجهر المراقبة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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