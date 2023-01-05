2023/01/05 | 12:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m-uqNUtOCyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تدخلات واشنطن كشفت فساد المصرف الأهلي.. والمركزي العراقي تحت مراقبة الفيدرالي | اخبار المنتصف 1/5) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تدخلات واشنطن كشفت فساد المصرف الأهلي.. والمركزي العراقي تحت مراقبة الفيدرالي | اخبار المنتصف 1/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).