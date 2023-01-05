جلال حسن: اللعب في العراق فرصةٌ لا تعوض

2023/01/05 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم جلال حسن، اللعب في العراق بأنها فرصة لا تعوض.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عُمان إن “زملاءه في المنتخبِ على أتم الجاهزية، وإن الروح المعنويةعاليةٌ، ونسعى جميعنا إلى أن نظهر بصورةٍ طيبة، ونسعد جمهورنا في هذه البطولة الذي سيكون تواجده عاملاً مهماً فيها”.

وأضافَ حسن إن “اللعب وسط أرضنا وجمهورنا فرصةٌ لا تعوض لنا كلاعبين، حيث لم تتوفر مثل هكذا فرصة للأجيال التي سبقتنا التيارتدت القميصَ الوطنيّ في السنواتِ الأخيرة”.

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