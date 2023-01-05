قلق عالمي من المتحور الجديد لكورونا “الأسرع انتشارًا” من بين كل النسخ

2023/01/05 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تعيش دول العالم قلقا استثنائيا مع اكتشاف متحور جديد لكورونا من سلالة “اوميكرون” هو الاسرع انتشارا مقارنة بالنسخ السابقة لمتحورات الفيروس، وفق ما اكدت منظمة الصحة العالمية.

وعقب انتشار متحور يوم القيامة في الصين، وظهور المتحور الجديد في بريطانيا يحمل اسم “XBB.1.5” وينتمي إلى سلالة أوميكرون، تزايدت المخاوف بعد أن كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن هذا المتحور يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن.

يعد المتحور XBB.1.5 أحد السلالات من المتحور “أوميكرون”، المهيمن عالميًا، والذي تفوق على جميع السلالات السابقة لكورونا.

– أعراض XBB.1.5 مشابهة لأعراض سلالات “أوميكرون” السابقة، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تأكيد ذلك.

– طور XBB.1.5 من سلالة XBB، والتي أخذت بالانتشار في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر 2022، ولكن لم يتم تصنيفها على أنها “المتحور المثير للقلق” من قبل السلطات الصحية.

يحتوي المتحور الجديد على 7 طفرات، ما يزيد صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغير الفرعي، وازدياد احتمالية تفادي الأجسام المضادة.

– قال البروفيسور ويندي باركلي من إمبريال

كوليدج لندن إن XBB.1.5 لديه طفرة تعرف باسم F486P، والتي تجعله ينتشر بسهولة أكبر، وفقما نقلت شبكة “أي بي سي” الأميركية.

– هناك طفرة أخرى وهي “S486P” يُعتقد أنها تحسّن من قدرة المتحور على الارتباط بالخلايا.

– أكد علماء من منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن XBB.1.5 لديه “ميزة نمو” تفوق جميع المتغيرات الفرعية الأخرى التي رصدت حتى الآن.

– قال العلماء إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه كان أكثر خطورة أو ضررا من متغيرات” أوميكرون” السابقة.

– أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة لمعرفة المزيد عن تأثير المتحور على المرضى.

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