2023/01/05 | 13:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة يحذر الأوائل وحملة الشهادات من ابتزازهم بحجة التعيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/05 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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