مجلس الخدمة: الدرجات المستحدثة للاوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة الى وزارة المالية

2023/01/05 | 13:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحذر من استغلالهم من قبل ضعاف النفوس وابتزازهم بحجة التعيينات.

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