2023/01/05 | 13:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام "المركزي" للمطالبة بتدخل الحكومة لتنظيم سعر صرف العملة المحلية أمام الأميركية.وارتفع سعر صرف الأخيرة بالسوق السوداء لمستوى قياسي (158 ألف دينار لكل 100 دولار).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. احتجاجات في العراق بسبب انهيار الدينار أمام الدولار) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. احتجاجات في العراق بسبب انهيار الدينار أمام الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).