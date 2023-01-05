زوجة بايدن ستخضع لعملية جراحية لإزالة

2023/01/05 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستخضع زوجة الرّئيس الأمريكي، السيدة الأولى جيل بايدن، لعمليّة جراحية الأسبوع المقبل، لإزالة "دملة" عُثِر عليها خلال فحص روتيني لسرطان الجلد بحسب ما ذكرته المتحدّثة باسم السّيدة الأولى، فانيسا فالديفيا، لـCNN الأربعاء.

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