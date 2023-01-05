انخفاض طفيف باسعار صرف الدولار في اسواق بغداد

2023/01/05 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار، ظهر اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 156,250 دينارا مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 156500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 155500 دينارا لكل 100 دولار".

وفي صباح اليوم، سجلت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 157500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 156500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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