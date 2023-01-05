2023/01/05 | 13:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف القيادي في تحالف الانبار محمد الفهداوي، الخميس، عن وجود تحرك بالخفاء...

ظهرت المقالة الشارع السني منقسم الولاءات بين تحالف الأنبار و الحلبوسي..



و تهديد متبادل بالانتقام أولاً على المسلة.

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