2023/01/05 | 13:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يعتبر طيف واسع من المكون السني ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة...

ظهرت المقالة المسائلة والعدالة قد تثير عاصفة الخلافات بين القوى المتّفقة على تشكيل حكومة السوداني أولاً على المسلة.

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