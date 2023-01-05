بكمين محكم.. اعتقال متهمين أثنين بتجارة

2023/01/05 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين أثنين بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد.

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