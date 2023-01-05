مجلس الخدمة: الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة للمالية

2023/01/05 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، أن الدرجات المستحدثة للأوائل وحملة الشهادات تغطي جميع القيود المرسلة للمالية.

وذكر بيان للمجلس أن "الدرجات المستحدثة للمشمولين بقانوني 59 و67 من الأوائل وحملة الشهادات، تغطي جميع القيود المرسلة إلى وزارة المالية والتي بلغ عددها أكثر من 74 ألف قيد مشمول بالتعيين".

ودعا المجلس وفقاً للبيان "المشمولين إلى الحذر من استغلالهم من قبل ضعاف النفوس وابتزازهم بحجة التعيينات"، مشدداً على أن "من يمتلك (كود) فعالاً دونما تقاطع وظيفي، الإسراع في عملية التقديم على الاستمارة قبل موعد اغلاقها".

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