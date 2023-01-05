2023/01/05 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن كمية الأمطار المتساقطة ستعزز الخزين المائي، فيما اشارت الى السيول التي حدثت امس عززت الانهر والبحيرات والاهوار.



وقالت الوزارة في بيان ، إن "الامطار التي هطلت يوم امس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة توزعت شدتها بين المتوسطة الى غزيرة وكانت اعلى الهطولات المسجلة في محافظة صلاح الدين"، مبينة أن "هذه الامطار ستساهم في تعزيز تصاريف نهر دجلة وايصالها الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وخصوصا الرية الثانية من الزراعة الشتوية وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية وتعزيز هور الحويزة والاهوار الوسطى وهور ابو زرگ وتحسين بيئة شط العرب".



وأضافت، أن "معدل تساقط الامطار في محافظة ديالى بلغ 22 ملمتر، حيث نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد، اما بالنسبة للجانب الشرقي من البلاد فأنه سوف ترد سيول من الجارة ايران خلال هذا اليوم في الانهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي ايضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية".



وتابعت، أن "السيول تشكلت في وديان المنطقة الغربية من البلاد وقسم من هذه السيول عززت تصاريف نهر الفرات والقسم الاخر توجهت نحو بحيرتي الحبانية والرزازة وكذلك سيتم الاستفادة من مياه الامطار التي هطلت في محافظات الانبار وبابل والنجف والمثنى لغرض تعزيز الاطلاقات المائية في نهر الفرات باتجاه اهوار الحمار والاهوار الوسطى التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية"، لافتة الى ان "كميات الامطار في سدة الرمادي بلغت 30 ملمتراً وفي سدة الكوفة 20 ملمتراً".



وأوضحت، أن "موجة الامطار والسيول ادت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للاطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتأمين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات"، مؤكداً أنه "تم الايعاز الى دوائر الوزارة كافة لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: كمية الامطار المتساقطة ستعزز الخزين المائي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: كمية الامطار المتساقطة ستعزز الخزين المائي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).