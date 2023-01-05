هل يصبح البنك المركزي العراقي تحت الوصاية الأميركية؟

2023/01/05 | 13:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش وكأن أميركا تُخبرنا في خُلاصة برنامجها السياسي بأنها تُراقب وتنتظر ريثما يتم اتخاذ القرار الذي غالبا ما يكون رد فعل بحجم أكبر يفوق الفعل في قوته...أكمل القراءة ←

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