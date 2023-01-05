2023/01/05 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يؤكد أغلب الباحثين أن الطيور هي إحدى سلالات الديناصورات المنقرضة، على الرغم من أن علماء الأحافير ما زالوا في حيرة بشأن كيفية حدوث هذا التغيير التطوري المذهل. أكد الباحثون أن الاكتشاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



اكتشاف حيوان ‘غريب الأطوار’ برأس حيوان وجسد آخر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. اكتشاف حيوان ‘غريب الأطوار’ برأس حيوان وجسد آخر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. اكتشاف حيوان ‘غريب الأطوار’ برأس حيوان وجسد آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).