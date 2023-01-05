2023/01/05 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، سعي مجلس النواب في الإسراع بتشريع قانون جهاز الأمن الوطني.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “النائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يؤكد سعي البرلمان في الإسراع بتشريع قانون جهاز الأمن الوطني المركز الخبري الوطني.

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