مدرب السعودية: هدفنا التتويج بكأس الخليج

2023/01/05 | 13:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم سعد الشهري، أن المدرب العراقي الراحل عمو بابا، كان من أفضل المدربين المحليين الذين مثلوا بلدهم، مبيناً أن هدف فريقه التتويج بكأس الخليج.

وقال الشهري في المؤتمر الصحفي الخاصس بمباراة اليمن إن “هدف الأخضر السعودي هو التتويج بلقب خليجي 25 وتطور الكرة السعودية سيكون دافعاً قوياً لنا في البطولة”.

وأضاف أن “المدرب المحلي متواجد وما حققه وليد الركراكي مع منتخب المغرب هو إلهام لنا جميعاً”، مشيراً إلى إن “المدرب العراقي الراحل عمو بابا كان من أفضل المدربين المحليين الذين مثلوا بلدهم”.

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