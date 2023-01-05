"خليجي 25" ينطلق الجمعة.. والعراق يعد بحفل "استثنائى"

2023/01/05 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملت مدينة البصرة استعداداتها لاستضافة النسخة 25 من كأس الخليج العربي في كرة القدم بين 6 و19 يناير الجاري، وسط تدفق مشجعي الدول بمشاركة ثمانية منتخبات، بعد عقود طال فيها انتظار احتضان العراق البطولة منذ المرّة الأولى عام 1979 في بغداد.

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