ارتفاع اسعار الذهب العالمية متأثرة بضعف الدولار

2023/01/05 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأمريكية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.11 دولار … Readmore

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