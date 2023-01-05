2023/01/05 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة سانا السورية بأن القوات الأمريكية واصلت سرقتها للقمح والنفط السوريين، حيث نهبت أمس الأربعاء حمولة 60 شاحنة وصهريجا من تلك المادتين وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة إن “رتلا من 36 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق 60 شاحنة وصهريج من القمح والنفط السوري يومياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق 60 شاحنة وصهريج من القمح والنفط السوري يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).