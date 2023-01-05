بالفيديو: الاتحاد العراقي يؤكد وصول حكام خليجي 25 ونصب الـ

2023/01/05 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن وصول جميع الحكام لقيادة مباريات كأس الخليج التي ستنطلق غدا على ملعب جذع النخلة بالبصرة، كما اشار الى نصب منظومة تقنية الفيديو (VAR).

وقال الامين العام للاتحاد العراقي، محمد فرحان لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع الحكام لقيادة مباريات كأس الخليج وصلوا الى البصرة".

وأضاف أن "الحكام قاموا ببعض التمارين والبروفات النهائية لقيادة مباريات يوم غد، والتي ستكون المباراة الاولى بين المنتخب الوطني العراقي ومنتخب سلطنة عمان، والمباراة الثانية بين السعودية واليمن".

وأكد فرحان أن "منظومة الفار وصلت إلى ملعبي جذع النخلة والميناء وسيتم العمل خلال مبارات كأس الخليج".

ومن الجدير بالذكر، أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 المزمع اقامتها في البصرة، تنطلق غدا بين العراق وعمان على ملعب جذع النخلة في تمام السابعة مساء بتوقيت العراق، بينما ينطلق لقاء السعودية واليمن في تمام الساعة 9:45 دقيقة، يوم الجمعة 6 كانون ثاني 2023".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

تحرير: ر.



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