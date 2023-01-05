واشنطن أشعر بالقلق من النهج الصيني بالتصدي لـ«كوفيد-19»

2023/01/05 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لـ«كوفيد-19»، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن بكين لا تكشف بدقة عن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، لكن من المرجح أن تثير التعليقات ردوداً من قبل بكين، الخميس.

والولايات المتحدة واحدة من أكثر من 12 دولة فرضت قيوداً على المسافرين القادمين من الصين، منذ أن ألغت إجراءات صارمة لكبح فيروس كورونا الشهر الماضي، والتي وفرت قدراً من الحماية للسكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على مدى ثلاث سنوات.

ويحاول مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن السيطرة على تفشي المرض الذي امتلأت بسببه المستشفيات بالمرضى، واكتظت بعض دور الجنازات بجثث الموتى، رغم انخفاض الأعداد المعلنة رسمياً للوفيات بسبب الفيروس في الصين.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية، الأربعاء، إن الأرقام التي يتم نشرها حالياً في الصين أقل من أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات، ومرضى وحدات العناية المركزة، والوفيات.

وفي حديثه بعد ذلك بساعات، قال بايدن إنه يشعر بالقلق بشأن أسلوب تعامل الصين مع تفشي المرض.

وقال للصحفيين أثناء زيارة لكنتاكي «يُبدون حساسية بالغة… عندما نشير إلى أنهم غير واضحين على هذا النحو».

وأبلغت الصين عن حالة وفاة واحدة جديدة بـ«كوفيد-19» في البر الرئيسي، الأربعاء، مقارنة بخمس وفيات، الثلاثاء، ليرتفع بذلك العدد الرسمي للوفيات إلى 5259.

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