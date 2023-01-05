الأمين العام لـ«ناتو» يحذر من الاستخفاف بروسيا

2023/01/05 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

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أوسلو – (رويترز)حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» ينس ستولتنبرغ الخميس، من التقليل من شأن طموحات روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ في مؤتمر أعمال في النرويج: «أظهروا استعداداً كبيراً لتحمل الخسائر والمعاناة».وأضاف: «ليس لدينا ما يشير إلى أن الرئيس بوتين قد غير خططه وأهدافه في أوكرانيا.



لذلك من الخطر التقليل من شأن روسيا».

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