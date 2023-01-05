حكم روماني يقود مباراة العراق وعُمان في افتتاح كأس الخليج

2023/01/05 | 14:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الافتتاح بين منتخبنا الوطني ونظيره العُماني غداً الجمعة.

وسيقود المباراة الحكم الروماني كوفاكس استفان ويساعده آرتين ميهاي ومارينسكو فاسيلي من رومانيا أيضاً.

بينما سيكون الحكم الرابع هو الإماراتي عادل النقبي، فيما سيتواجد على تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” كل من رضوان جيد من المغرب وجيريمي بيرنارد من فرنسا.

وسيكون البحريني خليفة الدوسري هو مقيم حكام المباراة.

وستنطلق المباراة عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة.

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