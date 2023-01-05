لمن يعانون الأرق.. تطوير عصابة تحفز على النوم

2023/01/05 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصابة الرأس التي تحمل اسم "فرينز" تزيد شعور الفرد بالنُعاس.

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