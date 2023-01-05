2023/01/05 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة وتغريمها 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ

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