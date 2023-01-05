المنافذ تشكل لجنة مشتركة من الاجهزة الامنية لمنع عمليات التهريب

2023/01/05 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة من الاجهزة الامنية العاملة في المنافذ البحرية ومديريات المنافذ لمنع عمليات التهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “رئيس […]

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