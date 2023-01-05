قادة العراق يحيون الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

2023/01/05 | 14:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قادة العراق اليوم في حفل رسمي في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قبل 3 سنوات قرب مطار بغداد.

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