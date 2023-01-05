خليجي 25..صحة البصرة تستلم حصص تعزيزية من الأدوية والمستلزمات الطبية

2023/01/05 | 14:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجهيز دائرة صحة البصرة بحصص تعزيزية من المستلزمات الطبية.

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