2023/01/05 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، اليوم الخميس، إن فرنسا قد ترسل مركبات AMX-10RC المدرعة إلى أوكرانيا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.وأضافت كولونا في مقابلة مع قناة “إل سي آي“ التلفزيونية ردا على سؤال حول توقيت تسليم المركبات المدرعة AMX-10RC إلى كييف: “قد يحدث هذا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة“.[…]

ظهرت المقالة فرنسا تنوي تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تنوي تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تنوي تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).