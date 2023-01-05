شاهد.. محاولة رجلين لإشعال النار بشركة تنتهي بـ

2023/01/05 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو صادم حصلت عليه Eyewitness News، شخصين يسكبان ما يبدو أنه وقود على الأرض وعلى جانب مبنى لشركة لخدمات الهجرة في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا.

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